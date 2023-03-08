Стало известно, как повлияет исход матча ПСЖ против "Баварии" на будущее Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 03:54
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Исход противостояния ПСЖ с “Баварией” никак не отразится на будущем форварда парижан Килиана Мбаппе.
Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.
По его информации, ПСЖ не собирается продавать игрока ни за какие деньги.
Также Мбаппе пообещал до конца сезона не высказываться о возможности продления контракта с парижанами до 2025 года.
Ожидается, что опция будет активирована автоматически, если будет выполнен ряд условий.
Ответная игра между “Баварией” и ПСЖ пройдет сегодня в Мюнхене. В первом матче немцы победили 1:0.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:12 "Челси" выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги чемпионов
Новости футбола 06 мар 2023, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта
Новости футбола 06 мар 2023, 13:43 Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024
Новости футбола 06 мар 2023, 13:15 ПСЖ надолго теряет Неймара
Новости футбола 05 мар 2023, 16:54 "Реал" не сумел обыграть "Бетис"
Новости футбола 05 мар 2023, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:59 Защитник “Манчестер Сити” Уокер может оказаться за решеткой Новости футбола Сегодня, 06:30 Вингер "Шахтера" Соломон заинтересовал клубы из Европы Новости футбола Сегодня, 06:19 Френки де Йонг определился с тем, где продолжит карьеру Новости футбола Сегодня, 06:13 "Бавария" сделала шаг к сохранению своих лидеров Новости футбола Сегодня, 05:51 Кварацхелия поддержал протестующих в Грузии Новости футбола Сегодня, 05:35 В УАФ проверят украинских футболистов, которые играют в России Новости футбола Сегодня, 05:18 "Интер" нацелился на футболиста "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 05:00 Азар принял странное решение по будущему в "Реале" Новости футбола Сегодня, 04:53 "Реал" может лишиться одного из важных футболистов Новости футбола Сегодня, 04:39 Поттер повторил уникальное достижение Бобби Робсона
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Тоттенхэм - Милан 8 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - ПСЖ 8 марта 2023 года Футбол 09 мар 2023 Прогноз на матч Ювентус - Фрайбург 9 марта 2023 года Футбол 09 мар 2023 Прогноз на матч Шахтер - Фейеноорд 9 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кельн - Бохум 10 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кадис - Хетафе 10 марта 2023 года