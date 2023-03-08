Стало известно, как повлияет исход матча ПСЖ против "Баварии" на будущее Мбаппе

Исход противостояния ПСЖ с “Баварией” никак не отразится на будущем форварда парижан Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

По его информации, ПСЖ не собирается продавать игрока ни за какие деньги.

Также Мбаппе пообещал до конца сезона не высказываться о возможности продления контракта с парижанами до 2025 года.

Ожидается, что опция будет активирована автоматически, если будет выполнен ряд условий.

Ответная игра между “Баварией” и ПСЖ пройдет сегодня в Мюнхене. В первом матче немцы победили 1:0.