Стало известно, как могут наказать "Манчестер Сити"

“Манчестер Сити” могут весьма серьезно наказать за финансовые нарушения.

Ранее СМИ писали, что клуб могут лишить очков или исключить из АПЛ, но теперь появилась информация и о других возможных наказаниях.

Как пишет Sky Sports, команду могут отстранить от участия в матчах чемпионата, а также заставить переиграть некоторые матчи. Кроме того, клуб могут обязать выплатить компенсацию.

Также в регламенте АПЛ есть пункт, согласно которому лига может отменить регистрацию некоторых игроков или отказать клубу в ней.

Если же очки с “Сити” снимут, то это произойдет в следующем сезоне.