Стало известно, как Дани Алвес отреагировал на решение суда оставить его под арестом

Стало известно, как Дани Алвес перенес решение суда оставить его под стражей.

Звездного бразильца арестовали по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в ночь на 30 декабря.

В начале этой недели апелляционный суд Барселоны отклонил жалобу защиты и оставил его под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре опасались того, что Алвес мог попытаться скрыться от следствия, покинув Испанию.

Как пишет источник, все утро после решения суда бразилец провел в камере молча.