Стало известно, как Дани Алвес отреагировал на решение суда оставить его под арестом
Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Стало известно, как Дани Алвес перенес решение суда оставить его под стражей.
Звездного бразильца арестовали по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в ночь на 30 декабря.
В начале этой недели апелляционный суд Барселоны отклонил жалобу защиты и оставил его под стражей без права внесения залога.
В прокуратуре опасались того, что Алвес мог попытаться скрыться от следствия, покинув Испанию.
Как пишет источник, все утро после решения суда бразилец провел в камере молча.
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