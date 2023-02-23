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Стало известно, как Дани Алвес отреагировал на решение суда оставить его под арестом

Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

Стало известно, как Дани Алвес перенес решение суда оставить его под стражей.

Звездного бразильца арестовали по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в ночь на 30 декабря.

В начале этой недели апелляционный суд Барселоны отклонил жалобу защиты и оставил его под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре опасались того, что Алвес мог попытаться скрыться от следствия, покинув Испанию.

Как пишет источник, все утро после решения суда бразилец провел в камере молча.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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