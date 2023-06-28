Стало известно, готов ли Мане поехать в Саудовскую Аравию

Агент форварда “Баварии” Садио Мане Бакари Сиссе высказался о будущих планах нападающего.

В частности, он ответил на слухи о возможном переходе африканца в саудовский клуб.

"Я не слышал о предложениях из Саудовской Аравии. Нет сомнений в том, что он останется в "Баварии". Он подписал контракт на три года, прошел один год и у него осталось еще два. Поэтому на данный момент он остается в "Баварии", - сказал он.

Напомним, что Мане перебрался в Бундеслигу из "Ливерпуля" летом 2022. Его контракт истекает летом 2025 года.