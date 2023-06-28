Стало известно, где проводит отпуск Месси

После сложного сезона Лионель Месси получил заслуженный отпуск.

Начал отдых футболист в родной Аргентине, а в настоящее время он находится на Багамских островах.

Как сообщает портал Goal, туда отправилась вся семья Месси.

Интересно, что на одном из пляжей аргентинец встретился с Кристианом, сыном известного украинского футболиста Андрея Шевченко.

Как известно, в конце сезона Месси принял решение не продлевать контракт с ПСЖ. Новый сезон он начнет в "Интер Майами".