Стало известно, где проведет новый сезон Фонсека

Президент французского клуба "Лилль" Оливье Летанг высказался о будущем тренера Паулу Фонсеки в клубе.

По его словам, португальский тренер останется с ними на следующий сезон.

Летанг гордится тем, что Фонсеке предлагают работу в других командах, что говорит о высоком уровне его работы в "Лилле".

“Фонсека отлично справляется со своими обязанностями и клуб надеется достичь с ним своих целей”, - сказал он.

Напомним, что Фонсека возглавляет "Лилль" с 2022 года. В прошлом сезоне команда стала пятой в турнирной таблице.