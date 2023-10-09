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Стало известно, где пройдет Евро-2032

Новости футбола Сегодня, 05:33
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Стало известно, где пройдет Евро-2032 Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Чемпионат Европы 2032 года будут принимать в Италии и Турции.

По информации журналиста Николо Скиры, это уже решенный вопрос.

Инсайдер отмечает, что Россия, которая также претендовала на право организации турнира, была исключена из списка кандидатов.

Официальное объявление о решении УЕФА ожидается на заседании, которое состоится завтра, 10 октября, в Ньоне.

При оглашении хозяев европейского первенства в организации сперва изучат заявки двух стран на проведение турнира.

Напомним, что чемпионат Европы 2028 года примут Великобритания и Ирландия. Это решение также должно быть официально объявлено 10 октября. Турция, которая также претендовала на проведение Евро-2028, заявила о своем отказе от участия в конкурсе.

Напомним, что прошлый чемпионат Европы проходил в 11 европейских городах. Победителем турнира стала команда Италии.

Также мы сообщали, что Турция отказалась от проведения Евро в 2028 году.

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