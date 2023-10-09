Стало известно, где пройдет Евро-2032
Чемпионат Европы 2032 года будут принимать в Италии и Турции.
По информации журналиста Николо Скиры, это уже решенный вопрос.
Инсайдер отмечает, что Россия, которая также претендовала на право организации турнира, была исключена из списка кандидатов.
Официальное объявление о решении УЕФА ожидается на заседании, которое состоится завтра, 10 октября, в Ньоне.
При оглашении хозяев европейского первенства в организации сперва изучат заявки двух стран на проведение турнира.
Напомним, что чемпионат Европы 2028 года примут Великобритания и Ирландия. Это решение также должно быть официально объявлено 10 октября. Турция, которая также претендовала на проведение Евро-2028, заявила о своем отказе от участия в конкурсе.
Напомним, что прошлый чемпионат Европы проходил в 11 европейских городах. Победителем турнира стала команда Италии.
Также мы сообщали, что Турция отказалась от проведения Евро в 2028 году.