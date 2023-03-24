Стало известно, что нужно сделать "Барселоны" для возвращения Месси

“Барселоне” придется пойти на некоторые существенные шаги, чтобы вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонскому клубу необходимо договориться о снижении зарплат с полузащитником Серджи Бускетсом и защитником Жорди Альбой. Также клубу придется продать некоторые игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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