Стало известно, что Дешам сказал игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, как мотивировал свою команду в перерыве финала ЧМ-2022 с “Аргентиной” (3:3, 2:4 по пен.).

По словам специалиста, в раздевалке он намекнул игрокам, что они вовсе не играют. Отметим, что после 45 минут французы проигрывали со счетом 0:2.

“Ребята, хочу вам сказать без обид. Вы видите разницу? Разница лишь в том, что аргентинцы играют в этом долбанном финале, а мы нет!” - приводит слова Дешама французская пресса.

Также тренер ударил кулаком по столу и сказал, что его команда слишком быстро сдалась, хотя должна играть до финального свистка.