Стало известно, будет ли "Ливерпуль" покупать игроков в последний день трансферного окна

“Ливерпуль” не собирается подписывать новых футболистов в заключительный день зимнего трансферного окна.

Как пишет The Times, “красные” решили заняться усилением состава летом.

Тогда “Ливерпуль” попытается подписать Джуда Беллингема у дортмундской “Боруссии”.

По данным издания, в прошлом году английский клуб потратил 180 млн фунтов на четырех игроков.