Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема

Стало известно, станет ли Массимилиано Аллегри главным тренером саудовского Аль-Иттиахада.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, подобного назначения не следует ожидать, несмотря на слухи в СМИ.

Ювентус уволил Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды на прошлой неделе. Главным кандидатом на то, чтобы стать преемником Аллегри в туринском клубе является наставник Болоньи Тьяго Мотта.

Напомним, что в июле 2014 года, Аллегри был назначен новым главным тренером туринского Ювентуса, сменив на этой позиции Антонио Конте. По окончании сезона 2018/2019 Аллегри покинул клуб.

За пять лет, под руководством Аллегри, Зебры завоевали 5 титулов Чемпионов Италии, 4 раза Кубок Италии и дважды - Суперкубок Италии. Также клуб, с Аллегри во главе, дважды выходил в финалы Лиги Чемпионов УЕФА.

В мае 2021 года Аллегри во второй раз возглавил Ювентус, но в этот раз он покинул клуб со скандалом.