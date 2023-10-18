Стали известны все участницы WTA Elite Trophy
Новости тенниса Сегодня, 10:35
Фото: facebook.com/BKrejcikova / Автор неизвестен
Определились последние участницы второго по статусу итогового теннисного турнира WTA Elite Trophy.
Всего в турнире примут участие 12 теннисисток.
- Людмила Самсонова
- Вероника Кудерметова
- Дарья Касаткина
- Мэдисон Киз
- Барбора Крейчикова
- Алена Остапенко
- Беатрис Хаддад-Майя
- Каролин Гарсия
- Циньвэнь Чжэн
- Донна Векич
- Магда Линетт
- Чжу Линь (Wild Card)
Турнир состоится с 24 по 29 октября в Чжухай (Китай). Соперницы будут разделены на четыре группы по три теннисистки в каждой. В течение четырех дней спортсменки встретятся со своими соперницами по группе. В полуфинал выйдут победители каждой группы.
Напомним, что действующая победительница турнира - Арина Сабаленка.
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