Стали известны все участницы WTA Elite Trophy

Определились последние участницы второго по статусу итогового теннисного турнира WTA Elite Trophy.

Всего в турнире примут участие 12 теннисисток.

Людмила Самсонова

Вероника Кудерметова

Дарья Касаткина

Мэдисон Киз

Барбора Крейчикова

Алена Остапенко

Беатрис Хаддад-Майя

Каролин Гарсия

Циньвэнь Чжэн

Донна Векич

Магда Линетт

Чжу Линь (Wild Card)

Турнир состоится с 24 по 29 октября в Чжухай (Китай). Соперницы будут разделены на четыре группы по три теннисистки в каждой. В течение четырех дней спортсменки встретятся со своими соперницами по группе. В полуфинал выйдут победители каждой группы.

Напомним, что действующая победительница турнира - Арина Сабаленка.