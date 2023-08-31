Известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА
Новости футбола Сегодня, 17:56
Фото: twitter.com/Eintracht / Автор неизвестен
В третьем по статусу еврокубковом соревновании определились все клубы, которые сыграют на групповой стадии.
32 клуба будет разделены на 8 групп по 4 участника в каждом. Победители каждого квартета выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые финишируют вторыми, встретятся в раунде плей-офф с командами, которые финишируют третьими в групповом этапе Лиги Европы. Третьи и четвёртые места каждой группы Лиги конференций вылетают из еврокубков.
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Жеребьёвка групповой стадии Лиги конференций УЕФА состоится в Монако 1 сентября в 14:30 СЕТ.
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