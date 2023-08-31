Известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА

В третьем по статусу еврокубковом соревновании определились все клубы, которые сыграют на групповой стадии.

32 клуба будет разделены на 8 групп по 4 участника в каждом. Победители каждого квартета выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые финишируют вторыми, встретятся в раунде плей-офф с командами, которые финишируют третьими в групповом этапе Лиги Европы. Третьи и четвёртые места каждой группы Лиги конференций вылетают из еврокубков.

Корзина 1: Айнтрахт Франкфурт, Динамо Загреб, Брюгге, АЗ, Гент, Фенербахче, Лилль, Ференцварош.

Айнтрахт Франкфурт, Динамо Загреб, Брюгге, АЗ, Гент, Фенербахче, Лилль, Ференцварош. Корзина 2: ПАОК, Слован Братислава, Маккаби Тель-Авив, Виктория Плзень, Астон Вилла, Лудогорец, Фиорентина, Будё/Глимт.

ПАОК, Слован Братислава, Маккаби Тель-Авив, Виктория Плзень, Астон Вилла, Лудогорец, Фиорентина, Будё/Глимт. Корзина 3: Генк, Заря Луганск, Астана, Бешикташ, ХИК, Легия Варшава, Спартак Трнава, Олимпия Любляна

Генк, Заря Луганск, Астана, Бешикташ, ХИК, Легия Варшава, Спартак Трнава, Олимпия Любляна Корзина 4: Зриньски, КИ Клаксвик, Абердин, Чукарички, Лугано, Брейдаблик, Норшеланн, Балкани.

Жеребьёвка групповой стадии Лиги конференций УЕФА состоится в Монако 1 сентября в 14:30 СЕТ.