Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы УЕФА
Новости футбола Сегодня, 17:04
Фото: twitter.com/Rakow1921 / Автор неизвестен
В четверг завершилась квалификация Лиги Европы УЕФА, после которой мы узнали всех участников групповой стадии турнира.
Напомним, что в групповом раунде сыграют 32 клуба. Они будут поделены на 8 групп по 4 команды в каждом. В следующий этап турнира выйдут по две лучших команды каждого квартета, клубы, которые финишируют третьими, переходят в Лигу конференций УЕФА. Последние места каждой группы вылетают из еврокубков.
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Жеребьёвка Лиги Европы УЕФА состоится в Монако 1 сентября в 13:00 СЕТ.
Ранее мы сообщали, что в четверг состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
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