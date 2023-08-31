Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы УЕФА

В четверг завершилась квалификация Лиги Европы УЕФА, после которой мы узнали всех участников групповой стадии турнира.

Напомним, что в групповом раунде сыграют 32 клуба. Они будут поделены на 8 групп по 4 команды в каждом. В следующий этап турнира выйдут по две лучших команды каждого квартета, клубы, которые финишируют третьими, переходят в Лигу конференций УЕФА. Последние места каждой группы вылетают из еврокубков.

Корзина 1: Вест Хэм Юнайтед, Ливерпуль, Рома, Аякс, Вильярреал, Байер, Аталанта, Рейнджерс.

Вест Хэм Юнайтед, Ливерпуль, Рома, Аякс, Вильярреал, Байер, Аталанта, Рейнджерс. Корзина 2: Спортинг Лиссабон, Славия Прага, Ренн, Олимпиакос, Реал Бетис, ЛАСК, Марсель, Карабах.

Спортинг Лиссабон, Славия Прага, Ренн, Олимпиакос, Реал Бетис, ЛАСК, Марсель, Карабах. Корзина 3: Молде, Брайтон энд Хоув Альбион, Шериф, Унион Сен-Жиллуа, Фрайбург, Спарта Прага, Маккаби Хайфа, Штурм Грац.

Молде, Брайтон энд Хоув Альбион, Шериф, Унион Сен-Жиллуа, Фрайбург, Спарта Прага, Маккаби Хайфа, Штурм Грац. Корзина 4: Тулуза, АЕК Афины, ТСЦ, Серветт, Панатинаикос, Ракув, Арис Лимасол, Хекен.

Жеребьёвка Лиги Европы УЕФА состоится в Монако 1 сентября в 13:00 СЕТ.

Ранее мы сообщали, что в четверг состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.