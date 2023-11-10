Стали известны все сборные, которые вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023
Новости тенниса Вчера, 20:25
Женская сборная Чехии по теннису обыграла команду США в Севилье и стала последней участницей плей-офф Финала Кубка Билли Джин Кинг.
Женская сборная Чехии по теннису обыграла команду США в Севилье и стала последней участницей плей-офф Финала Кубка Билли Джин Кинг.
В первой одиночной встрече Даниэль Коллинс обыграла Катерину Синякову (6:3, 6:2), но Маркета Вондроушова легко сравняла счет, разгромив Софию Кенин (6:1, 6:1). В парном матче Барбора Крейчикова и Катерина Синякова оказались сильнее дуэта Даниэль Коллинс / Тэйлор Таунсенд (6:3, 7:5).
Отметим, что ранее себе участие в полуфинале обеспечили команды Словении, Италии и Канады.
Финал Кубка Билли Джин Кинг. 1/2 финала
Словения – Италия
Чехия – Канада
Полуфинальные матчи состоятся 11 ноября.
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