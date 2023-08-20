Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Определились все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

“Маккаби” (Хайфа, Израиль) – “Янг Бойз” (Швейцария)

“Антверпен” (Бельгия) – АЕК (Афины, Греция)

“Ракув” (Польша) – “Копенгаген” (Дания)

“Мольде” (Норвегия) – “Галатасарай” (Турция).

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) – “Рейнджерс” (Шотландия)

“Панатинаикос” (Греция) – “Брага” (Португалия).

Первые матчи состоятся 22 и 23 августа, ответные матчи будут сыграны 29 и 30 августа. Победители получат право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов. Команды, которые потерпят поражения, сыграют в групповом турнире Лиги Европы.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 31 августа. 32 команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. На данный момент в групповой турнир уже вышли: “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал” и “Ньюкасл Юнайтед" (все - Англия), “Барселона”, “Реал”, “Атлетико”, “Севилья” и “Реал Сосьедад” (все - Испания), “Бавария”, “Боруссия” Дортмунд, “РБ Лейпциг”, “Унион” (все - Германия), “Наполи”, “Интер”, “Милан” и “Лацио” (все - Италия), ПСЖ и “Ланс” (оба - Франция), “Бенфика” и “Порту” (оба - Португалия), “Фейеноорд” (Нидерланды), “Шахтер” (Украина), “Ред Булл Зальцбург” (Австрия), “Црвена Звезда” (Сербия), “Селтик” (Шотландия).