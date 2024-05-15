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Стали известны условия контракта Мотты с Ювентусом. Сколько он будет зарабатывать?

Новости футбола Сегодня, 06:40
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Стали известны условия контракта Мотты с Ювентусом. Сколько он будет зарабатывать? Francesco Pecoraro/Getty Images

Главный тренер сенсационной Болоньи Тьяго Мотта находится в шаге от того, чтобы летом возглавить Ювентус.

Как сообщает Corierre della Serra, вчера представители Мотты и Ювентуса окончательно согласовали последние детали сделки. Мотта подпишет с туринским клубом контракт на 2 года с опцией продления на еще один год. Его зарплата в новом клубе будет составлять 3,5 миллиона евро за сезон.

Нет никаких шансов, что Массимилиано Аллегри останется главным тренером Ювентуса на следующий сезон. Он будет уволен даже в случае победы в финале Кубка Италии над Аталантой.

Напомним, под руководством Тьяго Мотты Болонья впервые за 60 лет вышла в Лигу чемпионов УЕФА. До Болоньи Мотта тренировал Специю и Дженоа.

Ювентус после 36 туров занимает четвертое место с 67 очками в активе.

Ранее стало известно, что заменить Мотту в Болонье может Маурицио Сарри.

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