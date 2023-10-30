Стали известны три звезды недели НХЛ

НХЛ объявила имена игроков, которые по мнению лиги были лучшими на протяжении недели, которая длилась с 23-го по 29 октября.

Третьей звездой стал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман. В четырех матчах за неделю он набрал семь очков - забил пять голов и сделал два ассиста. Интересно, что в пяти стартовых матчах сезона Райан Хартман набрал всего два очка - один гол, один ассист.

Второй звездой недели признали вратаря «Тампы» Юнаса Юханссона. Он сыграл два матча и выдал два шатаута. Интересно, что за всю предыдущую карьеру в НХЛ у 28-летнего шведского вратаря был всего один шатаут. Юнас Юханссон сейчас в качестве стартового голтендера заменяет звездного Андрея Василевского.

Первой звездой недели признали нападающего «Нью-Джерси Девилс» Тайлера Тоффоли. Канадец в четырех матчах забил шесть голов, к которым добавил один ассист. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингс» успешно начал свою карьеру в «Нью-Джерси». Тайлер Тоффоли набрал 10 (7+3) очков в восьми матчах за «Девилс».

Ранее стало известно, что игрокам НХЛ нельзя делать, чтобы не стать участником скандала со ставками.