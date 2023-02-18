Стали известны сроки восстановления Конте после операции

Наставник “Тоттенхэма” Антонио Конте вернётся к работе накануне ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с “Миланом”.

При этом в клубе заявили, что не собираются форсировать возвращение итальянского специалиста.

Источник заверяет, что тренер точно пропустит матч с “Вест Хэмом” 19 февраля. Также он вряд ли успеет восстановиться к играм с “Челси”, “Шеффилд Юнайтед” и “Вулверхэмптоном”.

Ответная игра с “Миланом” пройдет 8 марта.

Напомним, что тренер перенес операцию на желчном пузыре.