Стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы

Вчера “Шахтер” обыграл “Ренн” в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Уже сегодня, 24 февраля, в 13:00 по Киеву состоится жеребьевка данной стадии.

По ее результатам “горняки” получат в соперники горнякам один из 8 сеяных клубов.

С кем может сыграть “Шахтер":

“Сен-Жилуаз” (Бельгия)

“Арсенал” (Англия)

“Фрайбург” (Германия)

“Ференцварош” (Венгрия)

“Фейеноорд” (Нидерланды)

“Бетис” (Испания)

“Реал Сосьедад” (Испания)

“Фенербахче” (Турция)