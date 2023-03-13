Стали известны подробности новой травмы Погба

аСтали известны подробности новой травмы французского полузащитника туринского “Ювентуса” Поля Погба, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист травмировался, когда тренировал исполнение штрафных ударов. У него диагностирован небольшой разрыв приводящей мышцы правого бедра. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Стоит отметить, что француз травмировался уже в третий раз за девять месяцев.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за “Ювентус” всего два матча, проведя в сумме на поле 35 минут. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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