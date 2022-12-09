Стали известны планы Луиса Энрике после ухода со сборной Испании

Испанский наставник Луис Энрике после увольнения из сборной Испании хочет вернуться в клубный футбол.

Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что тренера уволили после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко.

Последним клубом наставника была “Барселона”, в которой он работал с 2014 по 2017 год.

Вместе с ним команда выиграла Лигу чемпионов, дважды победила в Ла Лиге, три раза взяла Кубок Испании, а также выигрывала Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.