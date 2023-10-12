Стали известны оценки игроков за матч квалификации Евро-2024 Испания – Шотландия
Новости футбола Сегодня, 17:45
ФОТО: Fran Santiago
12 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Шотландии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.
На 73-й минуте счет открыл Альваро Мората, а на 86-й точку в поединке поставил Охиан Санчет.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим игроком матча был признан Мората. Он получил оценку в 7.8 баллов.
Автор второго забитого мяча Санчет получил 7.0. Лучшим игроком в составе гостей стал капитан и защитник команды Райан Портуес (6.9).
Худшим игроком встречи стал Арон Хики (5.3).
Оценки WhoScored за матч Испания - Шотландия - 2:0
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:44 Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D
Новости футбола Сегодня, 14:55 Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией
Новости футбола Сегодня, 09:46 Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара
Новости футбола Вчера, 14:32 Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра
Новости футбола Вчера, 14:00 Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира
Новости футбола Вчера, 13:31 Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:45 Стали известны оценки игроков за матч квалификации Евро-2024 Испания – Шотландия Новости футбола Сегодня, 17:02 Польша легко побеждает Фарерские острова. Результаты группы Е Новости футбола Сегодня, 16:56 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Сегодня, 16:55 Отбор на Евро 2024 группа I: Косово уверенно побеждает в Андорре, Румыния не забила Беларуси Новости футбола Сегодня, 16:44 Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D Новости футбола Сегодня, 16:43 Испания выиграла у Шотландии, Холанд сделал дубль в матче против Кипра Новости футбола Сегодня, 15:51 Робертсон получил травму во время матча сборной Новости футбола Сегодня, 14:55 Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией Новости футбола Сегодня, 14:47 Мбаппе - бомбардир, Винисиус - ассистент: как совместить двух звезд в Реале Новости футбола Сегодня, 14:20 Отказал Манчестер Юнайтед и оказался прав. Скоулз высказался о Беллингеме
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Португалия — Словакия 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Исландия — Люксембург 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Англия — Австралия 13 октября 2023 года