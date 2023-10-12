Стали известны оценки игроков за матч квалификации Евро-2024 Испания – Шотландия

12 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Шотландии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

На 73-й минуте счет открыл Альваро Мората, а на 86-й точку в поединке поставил Охиан Санчет.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим игроком матча был признан Мората. Он получил оценку в 7.8 баллов.

Автор второго забитого мяча Санчет получил 7.0. Лучшим игроком в составе гостей стал капитан и защитник команды Райан Портуес (6.9).

Худшим игроком встречи стал Арон Хики (5.3).

Оценки WhoScored за матч Испания - Шотландия - 2:0