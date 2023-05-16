Стали известны масштабы чемпионского парада "Барселоны"

Около 76 тысяч человек приняли участие в чемпионском параде “Барселоны” 15 мая.

Как сообщают местные власти, в учет не брались зрители, наблюдавшие за событием с балконов.

Интересно, что во время парада за автобусом мужской команды “Барселоны” ехал еще один автобус с женской командой, которая также отмечала победу в чемпионате.

Маршрут проходил по нескольким самым важным улицам города, начиная от стадиона “Барселоны” и заканчивая у Триумфальной арки.