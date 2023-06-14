Стали известны детали контракта Роналду и Джорджины

Стали известны детали контракта между нападающим “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду и его девушкой Джорджиной Родригес, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в случае расставания португалец отдаст девушке дом в Испании. Кроме того, она пожизненно будет получать от него 100 тысяч евро в месяц. Данная сумма алиментов связана с тем, что Джорджина юридически считается матерью всех детей футболиста.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них есть дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда. Также у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей, - Криштиану-младший, Ева и Матео.