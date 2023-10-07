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Стала известна заявка сборной Франции на матчи против Нидерландов и Шотландии

Новости футбола Сегодня, 09:40
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Стала известна заявка сборной Франции на матчи против Нидерландов и Шотландии Фото: sport-express.com/ Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил список игроков, на которых рассчитывает в ближайших двух матчах. На сайте Федерации Футбола Франции опубликована заявка национальной команды на октябрьские матчи.

Вратари: Альфонс Ареоля (Вест Хэм), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ланс)

Защитники: Жонатан Клос (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Люка Эрнандес (ПСЖ), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жуль Кунде (Басрелона), Бенжамен Павар (Интер), Уильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Бавария)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Бубакар Камара (Астон Вилла), Адриан Рабьо (Ювентус), Орельен Чуамени (Реал)


Нападающие: Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ), Оливье Жиру (Милан), Антуан Гризманн (Атлетико), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер).

Напомним, что французы сыграют 13 октября против Нидерландов навыезде, а 17 октября дома сразятся с Шотландией. Матч с Нидерландами пройдет в рамках квалификации к Евро-2024, а с шотландцами игра будет носить товарищеский характер.

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