Стала известна зарплата украинца Мудрика в "Челси"

Стала известна зарплата украинского полузащитника лондонского “Челси” Михаила Мудрика, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, украинец получает в английском клубе около шести миллионов евро в год. При этом зарплата 22-летнего футболиста уменьшится из-за невыхода команды в Лигу чемпионов.

Мудрик перешел в “Челси” в январе 2023 года из “Шахтера”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. В завершившемся сезоне он провел за лондонский клуб 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.