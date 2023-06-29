Стала известна зарплата Мэйсона Маунта в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с полузащитником “Челси” и сборной Англии Мэйсоном Маунтом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, зарплата футболиста составит 15 миллионов евро в год. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 18 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что манкунианцы договорились о переходе игрока за 64 миллиона евро плюс шесть миллионов евро в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.