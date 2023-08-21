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Стала известна зарплата Лапорта после перехода в Аль-Наср

Новости футбола Сегодня, 06:00
Стала известна зарплата Лапорта после перехода в Аль-Наср Фото: инстаграм Эмерика Лапорта/Автор неизвестен

Защитник “Манчестер Сити” и сборной Испании Эмерик Лапорт сможет заработать огромную сумму в случае перехода в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, саудовский клуб предложил футболисту контракт на три года на общую сумму в 75 миллионов евро. Ожидается, что испанец в ближайшее время прилетит в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с новым клубом.

29-летний Лапорт выступает за “Манчестер Сити” с января 2018 года. Он перешел в английский клуб из “Атлетика” из Бильбао. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 180 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Лапорта в составе “Манчестер Сити” пять раз становился чемпионом Англии в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, два раза выиграл Кубок Англии в сезонах-2018/19, 2022/23, три раза выиграл Кубок английской лиги в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21, два раза завоевал Суперкубок Англии в 2018 и 2019 годах, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/23, а также завоевал Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Лапорт с 2021 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 22 матча, забил один гол и получил три желтые карточки. В составе сборной Испании он стал победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2022/2023.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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