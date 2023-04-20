Стала известна зарплата, которую "Барселона" готова платить Месси

“Барселона” собирается платить нападающему Лионелю Месси 25 миллионов евро после его возвращения из ПСЖ.

Как пишет Sport.es, стороны могут подписать годовой трудовой контракт с возможностью продления на дополнительный сезон.

Ожидается, что аргентинец вернутся в родной клуб на правах свободного агента по окончании этого сезона.

Месси играл за “Барселону” с 2005 по 2021 год, а последние два сезона провел за команду из Парижа.