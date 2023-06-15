Стала известна зарплата Бензема в Саудовской Аравии

Французский нападающий Карим Бензема будет зарабатывать около 27,5 миллиона евро в год в саудовском “Аль-Иттихаде”.

Такие данные опубликовало издание Foot Mercato.

Контракт француза с арабским клубом рассчитан на три сезона.

Прошлые 14 лет Бензема провел в “Реале”, за который сыграл в 647 матчах и забил 353 гола.

В прошлом сезоне Ла Лиги на счету обладателя “Золотого мяча” 18 голов и три голевые передачи.