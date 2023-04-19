Стала известна возможная зарплата Месси в "Барселоне"

“Барселона” может предложить нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионелю Месси зарплату в размере 25 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, данная сумма будет включать в себя налоги. Таким образом, форвард сможет получать порядка 13 миллионов евро в год “чистыми”. Стоит отметить, что такая зарплата позволит зарегистрировать контракт аргентинца в Ла Лиге.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

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