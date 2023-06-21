Стала известна судьба тренера сборной Германии после серии неудач

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не собирается покидать должность.

Напомним, что сейчас у немецкой команды серия из четырех матчей без побед, что тревожит болельщиков.

Флик считает, что его стиль игры хорошо подходит для сборной. Он отметил, что ему нравится работать с лучшими немецкими игроками.

Несмотря на три поражения в пяти матчах этого года, Флик пообещал улучшить результаты команды в предстоящих сентябрьских играх.