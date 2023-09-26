EN EN NG NG
Главная Новости Стала известна судьба матча Аякс - Фейенорд, который сорвали болельщики

Стала известна судьба матча Аякс - Фейенорд, который сорвали болельщики

Новости футбола Сегодня, 08:03
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Стала известна судьба матча Аякс - Фейенорд, который сорвали болельщики Фото: twitter.com/FootbalB*stards / Автор неизвестен

Футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) приняла решение о судьбе матча между Аяксом и Фейеноордом, который на выходных не был доигран.

Напомним, что при счете 0:3 болельщики Аякса устроили беспорядки на трибунах и забросали поле файерами. Поэтому арбитр на 56-й минуте досрочно прервал матч и отправил команды в подтрибунное помещение. Конфликты продолжились за пределами стадиона, поэтому полиции пришлось применить слезоточивый газ.

KNVB заявила, что матч между Аяксом и Фейеноордом будет доигран в среду, 27 сентября. Первый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по среднеевропейскому времени. Команды будут доигрывать оставшиеся 34 минуты основного времени и компенсированное рефери.

Игра пройдет на Йохан Кройфф Арене - домашнем стадионе Аякса. Однако болельщики на трибуну допущены не будут.

Аякс раскритиковал решение организаторов о назначении матча на 27 сентября. В этот день клуб должен был провести поединок Кубка Нидерландов против Волендама, который теперь будет перенесен на октябрь.

В Аяксе утверждают, что оптимальной датой доигрывания было начало ноября. Так же график матчей клубов, которые выступают на международной арене еще больше уплотнится.

Связанные команды и лиги
Аякс Фейенорд Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола Вчера, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола Вчера, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:44 Джейдон Санчо удалил свой аккаунт в Инстаграмме Новости футбола Сегодня, 09:02 Райс избежал серьезной травмы Новости футбола Сегодня, 08:03 Стала известна судьба матча Аякс - Фейенорд, который сорвали болельщики Новости футбола Сегодня, 07:21 Атлетико предлагал Фелиша Ман Сити и МЮ перед его трансфером в Барсу Новости футбола Сегодня, 05:31 Арсеналу указали на главную проблему в новом сезоне Новости футбола Сегодня, 04:17 Зидан возвращается к тренерской работе Новости футбола Сегодня, 03:56 Челси - Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч Кубка английской лиги Новости футбола Вчера, 17:01 Майк Меньян и Тео Эрнандес вернулись в общую группу Милана Новости футбола Вчера, 16:37 Фрэнки Де Йонг пропустит Эль-Классико из-за травмы Новости футбола Вчера, 16:05 Аль-Наср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Истанбулспор - Галатасарай 26 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Альмерия 26 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чиппа Юнайтед - Суперспорт Юнайтед 26 сентября 2023 Футбол Сегодня Прогноз на матч Пройссен Мюнстер - Бавария 26 сентября 2023 Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Мамелоди Сандаунз - Стелленбош 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Веен - Лейпциг 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Интер - Сассуоло 27 сентября 2023 года