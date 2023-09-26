Стала известна судьба матча Аякс - Фейенорд, который сорвали болельщики

Футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) приняла решение о судьбе матча между Аяксом и Фейеноордом, который на выходных не был доигран.

Напомним, что при счете 0:3 болельщики Аякса устроили беспорядки на трибунах и забросали поле файерами. Поэтому арбитр на 56-й минуте досрочно прервал матч и отправил команды в подтрибунное помещение. Конфликты продолжились за пределами стадиона, поэтому полиции пришлось применить слезоточивый газ.

KNVB заявила, что матч между Аяксом и Фейеноордом будет доигран в среду, 27 сентября. Первый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по среднеевропейскому времени. Команды будут доигрывать оставшиеся 34 минуты основного времени и компенсированное рефери.

Игра пройдет на Йохан Кройфф Арене - домашнем стадионе Аякса. Однако болельщики на трибуну допущены не будут.

Аякс раскритиковал решение организаторов о назначении матча на 27 сентября. В этот день клуб должен был провести поединок Кубка Нидерландов против Волендама, который теперь будет перенесен на октябрь.

В Аяксе утверждают, что оптимальной датой доигрывания было начало ноября. Так же график матчей клубов, которые выступают на международной арене еще больше уплотнится.