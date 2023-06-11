Стала известна судьба Лукаку

Президент "Интера" Стивен Чжан пролил свет на будущее форварда команды Ромелу Лукаку.

Как известно, права на футболиста принадлежат “Челси”, а в Италии он играл на правах аренды.

"Ромелу очень любит "Интер", он отличный парень, но у него контракт с "Челси". Нам нужно быть терпеливыми. Мы планируем обсудить ситуацию с руководством "Челси", чтобы прояснить будущее Лукаку", - заявил Чжан.

Напомним, что во вчерашнем финале Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” Лукаку имел убойный момент перед финальным свистком, но не смог поразить ворота. В итоге “Интер” проиграл со счетом 0:1.