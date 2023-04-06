Стала известна судьба Хави после позорного поражения от "Реала"

Несмотря на крупное поражение от “Реала” в полуфинале Кубка Испании (0:4), “Барселона” все еще полна уверенности в профессионализме своего тренера Хави.

Как пишет Diario Sport, тренеру готовы предложить продление контракта в случае обеспечения чемпионства в Ла Лиге.

Руководство клуба уверено, что Хави имеет все необходимые качества, чтобы вернуть “Барселону” к великим победам после нескольких лет неудач.

Клуб считает, что текущий сезон в Ла Лиге был успешным, и это является основой для дальнейших успехов на европейской арене.