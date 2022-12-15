Стала известна причина отсутствия Рабьо в матче с Марокко

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо пропустил игру полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (2:0) по причине плохого самочувствия.

Об этом написал журналист Сабер Десфарж.

Еще до игры было известно, что у хавбека обнаружены симптомы гриппа. Такие же симптомы обнаружили и у защитника Юпамекано, который, к слову, отправился на стадион вместе с командой.

Напомним, что в финале турнира Франция сыграет с Аргентиной 18 декабря. Участие в матче Рабьо и Юпамекано пока под вопросом.