Стала известна причина конфликта между Вальверде и Баэной

Стало известно, за что хавбек “Реала” Федерико Вальверде ударил хавбека “Вильярреала” Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3).

По данным источника, между игрока произошел конфликт еще на январском Кубке Испании.

В тот раз Баэна ударил Вальверде по ноге, сказав: "Плачь теперь, когда твой сын не родится".

В прошлом матче чемпионата Испании, Баэна что-то повторил в адрес Вальверде. Когда Вальверде дождался Баэну после игры на парковке, то попросил его не говорить о его семье.