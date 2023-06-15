Стала известна мизерная сумма отступных в контракте Гризманна

В контракте Антуана Гризманна с “Атлетико” прописана довольно скромная сумма отступных.

По информации журналиста издания L’Equipe Лоика Танзи, любой желающий сможет приобрести звездного футболиста за 25 миллионов евро.

Опция может быть активирована уже в это трансферное окно, хотя футболист на текущий момент не намерен покидать клуб.

Ранее СМИ писали о том, что в услугах Гризманна заинтересован ПСЖ, который якобы готов был заплатить за него 100 миллионов евро.