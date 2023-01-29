Стала известна личность сокамерника Дани Алвеса: у него есть связь с футболом

Стало известно, кем является сокамерник бразильского футболиста Дани Алвеса.

По данным Diario Sport, вместе с 39-летним футболистом в одной камере проживает бразилец Коутиньо, которого обвиняют в изнасиловании.

Источник отмечает, что Коутиньо является бывшим телохранителем другого легендарного бразильца - Роналдиньо.

Напомним, что Дани Алвес также проходит по делу об изнасиловании.