Стала известна дата презентации Беллингема в "Реале"

19-летний полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем в ближайшее время будет представлен как новый игрок "Реала".

По информации Cope, сделка будет подтверждена со стороны "Реала" в ближайшее время, а дата презентации уже определена.

Ожидается, что Беллингем будет представлен болельщикам "сливочных" на следующей неделе.

Напомним , что англичанин играл за немецкий клуб с 2020 года и за это время забил 24 гола и отдал 25 голевых передач в 132 матчах. Сумма трансфера составит свыше 100 миллионов евро.