Стал известен уже 21 участник Кубка африканских наций 2023
Новости футбола Сегодня, 17:38
Квалификация Кубка африканских наций 2023 выходит на финишную прямую. После матчей квалификации в субботу мы уже знаем 21 национальную сборную, которая сыграет в январе 2024 года в Кот-д'Ивуаре.
Квалификация Кубка африканских наций 2023 выходит на финишную прямую. После матчей квалификации в субботу мы уже знаем 21 национальную сборную, которая сыграет в январе 2024 года в Кот-д'Ивуаре.
К ранее известным участникам добавились Мозамбик, Мавритания и ДР Конго.
На три заключительных места претендуют пять сборных. В группе C в финальную часть выйдут два из трёх участников: Намибия, Камерун или Бурунди, а в группе группе G Гамбия и Конго в очном поединке определят ещё одного победителя.
На данный момент список участников Кубка африканских наций 2023 выглядит так:
- Нигерия
- Гвинея-Бисау
- Буркина-Фасо
- Кабо-Верде
- Египет
- Гвинея
- Алжир
- Мали
- Замбия
- Кот-д'Ивуар
- Экваториальная Гвинея
- Южная Африка
- Марокко
- Сенегал
- Гана
- Ангола
- Танзания
- Мозамбик
- Мавритания
- ДР Конго
Напомним, что КАН 2023 состоится в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.
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