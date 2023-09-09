Стал известен уже 21 участник Кубка африканских наций 2023

Квалификация Кубка африканских наций 2023 выходит на финишную прямую. После матчей квалификации в субботу мы уже знаем 21 национальную сборную, которая сыграет в январе 2024 года в Кот-д'Ивуаре.

К ранее известным участникам добавились Мозамбик, Мавритания и ДР Конго.

На три заключительных места претендуют пять сборных. В группе C в финальную часть выйдут два из трёх участников: Намибия, Камерун или Бурунди, а в группе группе G Гамбия и Конго в очном поединке определят ещё одного победителя.

На данный момент список участников Кубка африканских наций 2023 выглядит так:

Нигерия

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Кабо-Верде

Египет

Гвинея

Алжир

Мали

Замбия

Кот-д'Ивуар

Экваториальная Гвинея

Южная Африка

Марокко

Сенегал

Гана

Ангола

Танзания

Мозамбик

Мавритания

ДР Конго

Напомним, что КАН 2023 состоится в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.