Стал известен самый высокооплачиваемый футболист "Арсенала"

Самым высокооплачиваемым футболистом лондонского "Арсенала" стал немецкий полузащитник Кай Хаверц, сообщает Bild.

По сведениям источника, зарплата хавбека составит 20 миллионов евро в год без учета бонусов. Ранее больше всех в составе “канониров” получал ганский полузащитник Томас Парти (12 миллионов евро в год).

24-летний Хаверц перешел в “Арсенал” в июне 2023 года из “Челси”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Он заключил с новым клубом контракт до лета 2028 года.