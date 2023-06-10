Стал известен лучший бомбардир Лиги чемпионов

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/2023 стал норвежский нападающий “Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Форвард забил 12 голов, из которых 11 голов были забиты с игры и 1 - с пенальти. Для этого норвежцу пришлось провести 11 матчей. Голы 22-летнего Холанда распредилились так: “Севилья” (2), “Боруссия” Дортмунд (1), “Копенгаген” (2), “РБ Лейпциг” (5), “Бавария” (1 и 1).

Второе место занял египетский нападающий “Ливерпуль” Мохамед Салах, который забил восемь голов (один - с пенальти). Третье место разделили Винисиус Жуниор из “Реала” и Килиан Мбаппе из ПСЖ (по 7 голов).