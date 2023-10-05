Стал 11-м в истории: Хави провел 100-й матч во главе Барселоны

Игра Лиги чемпионов между "Порту" и "Барселоной" (0:1) стала 100-м матчем Хави в качестве главного тренера каталонской команды.

Об этом сообщили на странице OptaJose в Twitter.

Напомним, что испанский тренер возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. За 100 матчей под его руководством команда 64 раза праздновала победу, 17 раз играла вничью и проиграла 19 матчей.

Статисты отмечают, что Хави удалось стать лишь 11-м тренером в истории “Барселоны”, который достиг отметки в 100 матчей на должности главного тренера.

В прошлом сезоне под руководством испанского тренера "Барселона" выиграла испанскую Ла Лигу, опередив мадридский "Реал" на 10 очков. При этом каталонцы не смогли выйти из группы Лиги чемпионов, что с ними случается крайне редко.

После победы над португальским “Порту” во втором туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы набрали шесть баллов. "Порту" занимает второе место с тремя очками. Ниже по турнирной таблице расположились украинский "Шахтёр" и бельгийский "Антверпен".