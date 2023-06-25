Стадион "Челси" могут переименовать

Крупнейшая страховая компания Германии Allianz намерена получить право на изменение названия стадиона “Челси” в Лондоне.

Как пишет Daily Mail, недавно страховики договорились с “аристократами” о размещении рекламы на футболках.

Теперь же компания надеется на приобретение прав на изменение названия стадиона.

Напомним, что арена “Челси” называется Стэмфорд Бридж", а новое возможное название пока неизвестно.

Интересно, что именем Allianz названа арена “Баварии”, с которой компания работает на протяжении 18 лет (с 2005 года).