США побеждает в командном первенстве спортивной гимнастики. Байлс взяла пятое золото на Олимпиадах

На Олимпиаде 2024 прошел финал в спортивной гимнастике среди команд. Произошло это во вторник, 30 июля.

Победу одержала команда Соединенных Штатов в составе: Симона Байлс, Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Суниса Ли и Гезли Риверс набрала 171,296 очка. Они опередили сборную Италии с показателем 165.494 очка и Бразилию, которая набрала 164.497 балла.

К слову, кроме чемпионства США стоит выделить то, что Симона Байлс получила уже восьмую награду на Олимпиадах и пятую золотую. Это ее 38 награда с топ-турниров, куда входят чемпионаты мира и Олимпиады. По этому показателю Байлс нет равных.

It’s #gold for the USA! 🇺🇸



First place in artistic gymnastics women's team! 🤸



This is the fourth gold medal for the USA in this event and Simone Biles adds a 5th gold to her medal tally! 🥇@TeamUSA| @gymnastics | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrow pic.twitter.com/wknFkmxU3S — The Olympic Games (@Olympics) July 30, 2024

Также, камеры зафиксировали реакцию рэпера Снуп Дога, который очень остроумно отреагировал на выступление Симоны Байлс в финале.