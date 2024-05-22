СРОЧНО! Интер Милан официально получил новых владельцев
Интер Милан перешел в собственность новой компании - Oaktree Capital, сообщили в официальном письме.
Напомним, в Football Italia сообщали, что президент Интера Стивен Чжан должен вернуть кредит в размере €395 млн компании Oaktree Capital Management, но, похоже, он не в состоянии этого сделать. Таким образом, американская компания взяла под контроль миланский клуб.
Также, Чжан пытался получить новый заем от Pimco, но переговоры сорвались. В официальном заявлении, опубликованном в субботу, президент Нерадзурри рассказал, что делал все возможное, чтобы найти мирное решение с Oaktree.
К стати, Интер хочет продлить контракт с тренером Симоне Индзаги с повышенной зарплатой. Интер предложил Индзаги продление контракта на два года с возможностью продления еще на один год. Его текущий контракт рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, что итальянская Серия А назвала лучшего тренера в апреле. Престижную награду получил главный тренер Интера Симоне Индзаги. Для итальянского специалиста это уже третья такая награда в этом сезоне.