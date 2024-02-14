Сразу пять клубов АПЛ положили глаз на нападающего Лилля

24-летний нападающий Лилля Джонатан Дэвид своей игрой привлёк внимание сразу нескольких клубов АПЛ.

По сообщениюFootballTransfers, канадец помимо Манчестер Юнайтед, Астон Виллы и Челси, привлекает к себе интерес со стороны Ньюкасла, а Брентфорд видит в нём потенциальную замену Айвену Тони.

Трансфер Дэвида для потенциального покупателя летом будет недешевым делом, ведь команда Паулу Фонсеки оценивает игрока в 42,5 миллиона фунтов стерлингов.

Поскольку многие клубы Премьер-лиги хотят подписать летом нападающего, Давид будет пользоваться большим спросом. В 166 матчах во всех соревнованиях за Лилль нападающий забил 71 гол.

В 21 матче Лиги 1 в этом сезоне на его счету восемь голов. Из них пять - в девяти предыдущих матчах лиги. Также нападающий забил два гола и отдал один ассист в шести за Лилль в квалификации и групповом этапе Лиги конференций.