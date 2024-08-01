Сразу четыре игрока Манчестер Юнайтед получили травмы и выбыли на длительное время
Вскоре начинается новый сезон Английской Премьер-лиги, но в Манчестер Юнайтед настоящие проблемы, сразу несколько игроков получили травмы.
Красные дьяволы подтвердили, что новичок команды - французский защитник Лени Йоро выбыл на три месяца из-за травмы стопы. Кроме этого, нападающий Расмус Хёйлунд выбыл на шесть недель из-за проблем с подколенным сухожилием.
А в последнем товарищеском матче травму получил Маркус Рэшфорд, который покинул поле прихрамывая. Степень его повреждения пока неизвестна. Также повреждения получил вингер Антони и покинул поле во второй половине матча против Бетиса.
К слову, Манчестер Юнайтед работает не только над усилением состава здесь и сейчас. Клуб совершил очень интересный трансфер на перспективу.
Напомним, руководство “красных дьяволов” решило построить новый стадион на 100 000 мест вместо Олд Траффорд.