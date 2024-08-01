Сразу четыре игрока Манчестер Юнайтед получили травмы и выбыли на длительное время

Вскоре начинается новый сезон Английской Премьер-лиги, но в Манчестер Юнайтед настоящие проблемы, сразу несколько игроков получили травмы.

Красные дьяволы подтвердили, что новичок команды - французский защитник Лени Йоро выбыл на три месяца из-за травмы стопы. Кроме этого, нападающий Расмус Хёйлунд выбыл на шесть недель из-за проблем с подколенным сухожилием.

А в последнем товарищеском матче травму получил Маркус Рэшфорд, который покинул поле прихрамывая. Степень его повреждения пока неизвестна. Также повреждения получил вингер Антони и покинул поле во второй половине матча против Бетиса.

Marcus Rashford was down in pain and subbed off following a tackle in the second half of Man United's friendly vs. Real Betis. pic.twitter.com/aE7wIUnwej — ESPN FC (@ESPNFC) August 1, 2024

Man United have picked up four injuries during their preseason tour:



▫️ Leny Yoro is out for three months with a foot injury

▫️ Rasmus Hojlund is out for six weeks with a hamstring injury

▫️ Marcus Rashford was subbed off hurt vs. Betis

▫️ Antony was subbed off with an apparent… pic.twitter.com/MKH0efLEBC — ESPN FC (@ESPNFC) August 1, 2024

К слову, Манчестер Юнайтед работает не только над усилением состава здесь и сейчас. Клуб совершил очень интересный трансфер на перспективу.

Напомним, руководство “красных дьяволов” решило построить новый стадион на 100 000 мест вместо Олд Траффорд.